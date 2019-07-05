Самолет Virgin Atlantic экстренно сел в Бостоне из-за возгорания на борту

Лайнер, принадлежащий американской авиакомпании Virgin Atlantic, летевший из Нью-Йорка в Лондон, совершил экстренную посадку в аэропорту Бостона. Причиной стало возгорание на борту, сообщает телекомпания CBS.

В авиакомпании уточнили, что речь идет о рейсе VS138, который вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди и направился в аэропорт Хитроу в четверг, 4 июля.

«Наш экипаж немедленно принял меры, и самолет успешно приземлился в Бостоне», — говорится в заявлении перевозчика.

По предварительным данным, в салоне самолета загорелся аккумулятор мобильного телефона. Экипажу удалось оперативно ликвидировать возгорание, никто не пострадал. На борту находились 217 человек, их после приземления эвакуировали их салона.