Армия Судана и оппозиция договорились о разрешении правительственного кризиса

Жители Хартума вышли на улицы для празднования соглашения между оппозицией и армией Судана, сообщает ФАН.

Многотысячные митинги в суданской столице связаны с опубликованным в ночь на пятницу соглашением. Генералитет ВС Судана и оппозиционный Альянс за Свободу и Перемены (ALC) договорились о создании в государстве высшего административного органа.

Согласно заявлению посредника Африканского союза Мохамеда Эль-Хасана Лебатта, состав временного правительства также будет «переходным» в течение трехлетнего периода.

Журналисты ФАН пообщались с жителями Хартума, которые заявили, что считают данную договоренность между армией и оппозицией «великим историческим событием».