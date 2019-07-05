Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российским военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады

Российским военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

 Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады

Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады
Европейские туристы предпочитают отдыхать в Испании, Италии и Франции

Европейские туристы предпочитают отдыхать в Испании, Италии и Франции

 Самолет Virgin Atlantic экстренно сел в Бостоне из-за возгорания на борту

Самолет Virgin Atlantic экстренно сел в Бостоне из-за возгорания на борту
Российским военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады

Российским военнослужащим и правоохранителям с 1 октября повысят оклады

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

 Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады

Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады
Европейские туристы предпочитают отдыхать в Испании, Италии и Франции

Европейские туристы предпочитают отдыхать в Испании, Италии и Франции

 Самолет Virgin Atlantic экстренно сел в Бостоне из-за возгорания на борту

Самолет Virgin Atlantic экстренно сел в Бостоне из-за возгорания на борту
7:58   5 Июля 2019
Медиа

Армия Судана и оппозиция договорились о разрешении правительственного кризиса

Армия Судана и оппозиция договорились о разрешении правительственного кризиса

Жители Хартума вышли на улицы для празднования соглашения между оппозицией и армией Судана, сообщает ФАН.

Многотысячные митинги в суданской столице связаны с опубликованным в ночь на пятницу соглашением. Генералитет ВС Судана и оппозиционный Альянс за Свободу и Перемены (ALC) договорились о создании в государстве высшего административного органа.

Согласно заявлению посредника Африканского союза Мохамеда Эль-Хасана Лебатта, состав временного правительства также будет «переходным» в течение трехлетнего периода.

Журналисты ФАН пообщались с жителями Хартума, которые заявили, что считают данную договоренность между армией и оппозицией «великим историческим событием».

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#судан #переворот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...