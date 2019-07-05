Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

Комиссия Иркутской области по ЧС разбирает ситуацию с утратой нескольких заявлений на компенсации пострадавшим от паводка. Об этом сообщил глава комиссии Руслан Болотов.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что некоторые жители заявляли, что их заявления на компенсацию потерялись, из-за чего им приходится писать новые.

Болтов отметил, что данная ситуация уже подробно разбиралась. Министерству соцзащиты региона было дано поручение разобраться по данным фактам, уточнить число утрачены заявлений и отработать ситуацию

Глава комиссии сообщил, что ситуация нуждается в отработке с местными властями. Болтов подчеркнул, что люди должны понять, что ни один человек, который был в зоне затопления, не останется без соцвыплат. По его словам, поручение президента будет исполнено дословно.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому данное наводнение считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.