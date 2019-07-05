Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

 Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году
Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

 Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады

Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады
Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

 Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ

Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ
Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

 Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году
Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

 Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады

Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады
Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

 Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ

Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ
7:32   5 Июля 2019
Россия

Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

Комиссия Иркутской области по ЧС разбирает ситуацию с утратой нескольких заявлений на компенсации пострадавшим от паводка. Об этом сообщил глава комиссии Руслан Болотов.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что некоторые жители заявляли, что их заявления на компенсацию потерялись, из-за чего им приходится писать новые.

Болтов отметил, что данная ситуация уже подробно разбиралась. Министерству соцзащиты региона было дано поручение разобраться по данным фактам, уточнить число утрачены заявлений и отработать ситуацию

Глава комиссии сообщил, что ситуация нуждается в отработке с местными властями. Болтов подчеркнул, что люди должны понять, что ни один человек, который был в зоне затопления, не останется без соцвыплат. По его словам, поручение президента будет исполнено дословно.

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому данное наводнение считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#иркутская область #наводнение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...