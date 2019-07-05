Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

Словацкий парламент внесет резолюцию об отмене антироссийских санкций, сообщил депутат партии евроскептиков «Мы семья» Петер Марчек.

В интервью «Известиям» политик отметил недопустимость конфронтации с государством, с которым Словакия имеет плотные исторические связи. В резолюции, которая почти завершена и будет представлена в ближайшие два месяца, содержится призыв к отмене санкций против РФ.

Марчек заявил, что несмотря на негативное влияние санкций не только на экономику Словакии, но и остальных членов ЕС, после отказа от санкций должно последовать установление конструктивного диалога между Братиславой и Москвой.

Депутат подчеркнул, что независимо от исхода голосования, инициатива станет сигналом о том, что в обществе есть запрос на изменение внешней политики.

Ранее Марчек и его однопартийцы выступили за признание присоединения Крыма к России. В августе минувшего года они посетили полуостров.