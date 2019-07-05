Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

 Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году
Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

 Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады

Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады
Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

 Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ

Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ
Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

Иркутские власти выясняют причины пропажи заявлений на компенсации

 Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году
Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

 Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады

Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады
Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

 Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ

Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ
7:08   5 Июля 2019
Весь мир

Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене санкций против ЕС

Словацкий парламент внесет резолюцию об отмене антироссийских санкций, сообщил депутат партии евроскептиков «Мы семья» Петер Марчек.

В интервью «Известиям» политик отметил недопустимость конфронтации с государством, с которым Словакия имеет плотные исторические связи. В резолюции, которая почти завершена и будет представлена в ближайшие два месяца, содержится призыв к отмене санкций против РФ.

Марчек заявил, что несмотря на негативное влияние санкций не только на экономику Словакии, но и остальных членов ЕС, после отказа от санкций должно последовать установление конструктивного диалога между Братиславой и Москвой.

Депутат подчеркнул, что независимо от исхода голосования, инициатива станет сигналом о том, что в обществе есть запрос на изменение внешней политики.

Ранее Марчек и его однопартийцы выступили за признание присоединения Крыма к России. В августе минувшего года они посетили полуостров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ес #словакия #антиросийские санкции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...