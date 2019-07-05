Российские военные начали учения в Черном море, где идут маневры НАТО

Российские военные начали плановые учения в акватории Черного моря, где на данный момент проходят военно-морские маневры НАТО Sea Breeze. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы ЮВО.

Всего в маневрах задействованы около десяти кораблей, такие как большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», а также ракетные катера «Набережные челны», «Ивановец» и «Р-60».

В релизе говорится, что группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении Sea Breeze 2019.

Ранее в Черном море в рамках украинско-американских учений Sea Breeze 2019 вошел французский корабль радиоэлектронной разведки Dupuy de Lôme. Всего в них участвуют около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более девятисот человек.