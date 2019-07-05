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 Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ

Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ
6:10   5 Июля 2019
Весь мир

Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ

Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ

Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8 Poseidon, который приблизился к границам РФ. Об этом сообщает российское министерство обороны.

Ранее в интернете появилась видеозапись перехвата американского самолета в 75 километрах от Крымского полуострова. Соответствующая запись была опубликована журналистом Александром Колцем в Twitter. Судя по кадрам, съемка производилась пилотом истребителя Су-27.

По информации Минобороны РФ, над водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к границе РФ. На ее перехват был поднять Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал объект как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Воздушное судно изменило направление полета от государственной границы РФ.

Минобороны РФ отмечает, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами пользования воздушного пространства. После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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Автор: Олег Королев
#минобороны рф #p-8a poseidon #перехват бомбардировщиков

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