Самолет ВМС США перехвачен над Черным морем, сообщает Минобороны РФ

Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8 Poseidon, который приблизился к границам РФ. Об этом сообщает российское министерство обороны.

Ранее в интернете появилась видеозапись перехвата американского самолета в 75 километрах от Крымского полуострова. Соответствующая запись была опубликована журналистом Александром Колцем в Twitter. Судя по кадрам, съемка производилась пилотом истребителя Су-27.

Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) July 4, 2019

По информации Минобороны РФ, над водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к границе РФ. На ее перехват был поднять Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО.

Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние и идентифицировал объект как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon. Воздушное судно изменило направление полета от государственной границы РФ.

Минобороны РФ отмечает, что полет российского истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами пользования воздушного пространства. После выполнения задачи Су-27 вернулся на аэродром базирования.