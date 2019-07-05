Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Американский президент Дональд Трамп заявил, что астронавты скоро посетят Луну и затем доберутся до Марса.

Американские астронавты в июле 1969 года первыми высадились на Луне и установили там американский флаг. В декабре минувшего года Трамп подписал указ, возобновляющий свернутую при Бараке Обаме лунную программу. Президент США заявлял, что США не только оставят на Луне свой флаг, но и создадут основу для полетов на Марс.

На мероприятии «Салют Америке», приуроченном ко Дню независимости США, Трамп заявил, что Вашингтон «очень скоро» собирается на Луну.

По его словам, США вскоре после возвращения на Луну установит американский флаг на Марсе.

Ранее во время речи на мероприятии Трамп назвал «совершенно новым» снятый с производства восемь лет назад истребитель F-22. Данные самолеты выполняли полеты перед публикой во время Дня независимости.