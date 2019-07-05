Охрана Трампа задержала трех человек за сожжение флага США на День независимости

Трое «левых» активистов задержаны в Вашингтоне неподалеку от Белого дома за сожжение американского флага. Об этом пишет Washington Examiner.

Инцидент произошел во время празднования Дня независимости США. Инцидент случился за час до того, как президент Дональд Трамп отправился к Мемориалу Авраама Линкольна для того, чтобы произнести праздничную речь.

Сжегшие флаг активисты причисляют себя к Революционной коммунистической партии. Манифестанты выступают против Трампа и призывают к «миру без США». Секретная служба (занимается охраной президента США) задержала Грегори Джонсона и двух его соратников.

Публичная акция привела к столкновениям с представителями «правых». Полицейским пришлось перекрыть часть территории вокруг Белого дома, чтобы прекратить беспорядки.

Газета отмечает, что несколько месяцев назад Джонсон выиграл дело в Кливленде, где его также задерживали за сожжение американского флага.