Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

«Вертолеты России» планируют поставить Минобороны РФ серийный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В через два года. Об этом сообщил РИА «Новости» гендиректор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, до конца года планируется получить предварительное заключение о возможности запуска Ми-26Т2В в серию и на основании этого заключить контракт на поставку первой винтокрылой машины в 2021 году.

Богинский уточнил, что предъявление вертолета на государственные совместные испытания запланировано на текущий месяц. Испытания пройдут в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Ахтубинске и Нальчике.

Также гендиректор отметил, что продолжительность испытаний связана с ростом требований к новой военной технике. По его словам, число испытательных полетов значительно увеличится.