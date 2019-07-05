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4:43   5 Июля 2019
Россия

Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

Минобороны РФ получит первый тяжелый вертолет Ми-26Т2В в 2021 году

«Вертолеты России» планируют поставить Минобороны РФ серийный тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2В через два года. Об этом сообщил РИА «Новости» гендиректор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, до конца года планируется получить предварительное заключение о возможности запуска Ми-26Т2В в серию и на основании этого заключить контракт на поставку первой винтокрылой машины в 2021 году.

Богинский уточнил, что предъявление вертолета на государственные совместные испытания запланировано на текущий месяц. Испытания пройдут в Подмосковье, Ростове-на-Дону, Ахтубинске и Нальчике.

Также гендиректор отметил, что продолжительность испытаний связана с ростом требований к новой военной технике. По его словам, число испытательных полетов значительно увеличится.

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Автор: Олег Королев
#минобороны рф #вертолеты россии #ми-26т2в

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