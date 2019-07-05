Пресс-служба Зеленского перепутала столицу Канады

Пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского ошибочно назвала город Торонто столицей Канады. Об этом пишут украинские СМИ.

Отмечается, что заявлении для прессы говорится, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине, которая пройдет в «столице» Канады - Торонто. Столицей Канады является Оттава.

Позже сотрудники пресс-службы Зеленского уточнили, что Торондо - столица канадской провинции Онтарио.

Ошибка пресс-службы вызвала насмешки в соцсетях. Так, депутат и экс-спикер украинского парламента Ирина Геращенко попробовала провести «лекбез», рассказав о столицах ряда государств, но при этом сама допустила ошибку, назвав Гаагу столицей Нидерландов. После критики в своей адрес она исправила неточность.

В начале июля Зеленский находился с трехдневным визитом в Канаде.