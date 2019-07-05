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3:47   5 Июля 2019
Весь мир

Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»

Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»

Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.

По его словам, «ни одни ВВС противника не смогли убить ни одного американского солдата, поскольку небо принадлежит США».

Трамп отметил, что присутствующие на мероприятии люди увидят ВВС США, представленные «совершенно новыми» F-22 Raptor с базы «Лэнгли» в Виргинии, а также бомбардировщиком B-2 с базы «Уайтмен» в Миссури.

После слов Трампа самолеты пролетели над головами публики.

F-22 стал первым истребителем пятого поколения и выпускался с 1997 по 2011 годы. Самолеты не соответствовали необходимым требованиям, из-за чего они были сняты с производства и заменены на истребители F-35.

 

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #f-22 #день независимости

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