Каракас раскритиковал доклад верховного комиссара ООН по Венесуэле

Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы раскритиковало заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о ситуации в Боливарианской республике.

Накануне Бачелет посетила Венесуэлу, где встретилась с представителями оппозиции и властей.

МИД Венесуэлы отмечает, что в докладе представителя ООН представлен «выборочный и откровенно предвзятый» взгляд на реальную ситуацию с правами человека в стране, что противоречит принципам, которые должны регулировать рассмотрение прав человека, представленным в Венской декларации и программе действий.

Венесуэльская сторона представила семьдесят своих замечаний к докладу и попросила откорректировать его.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что США, отказываясь от услуг Турции и Швейцарии для взаимной защите дипсобственности, лишает американских граждан защиты на венесуэльской территории.