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3:02   5 Июля 2019
Весь мир

Каракас раскритиковал доклад верховного комиссара ООН по Венесуэле

Каракас раскритиковал доклад верховного комиссара ООН по Венесуэле

Внешнеполитическое ведомство Венесуэлы раскритиковало заявления верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о ситуации в Боливарианской республике.

Накануне Бачелет посетила Венесуэлу, где встретилась с представителями оппозиции и властей.

МИД Венесуэлы отмечает, что в докладе представителя ООН представлен «выборочный и откровенно предвзятый» взгляд на реальную ситуацию с правами человека в стране, что противоречит принципам, которые должны регулировать рассмотрение прав человека, представленным в Венской декларации и программе действий.

Венесуэльская сторона представила семьдесят своих замечаний к докладу и попросила откорректировать его.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что США, отказываясь от услуг Турции и Швейцарии для взаимной защите дипсобственности, лишает американских граждан защиты на венесуэльской территории.

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Автор: Олег Королев
#оон #венесуэла #права человека

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