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 Арабская коалиция заявила о перехвате беспилотника повстанцев-хуситов

Арабская коалиция заявила о перехвате беспилотника повстанцев-хуситов
2:29   5 Июля 2019
Весь мир

Арабская коалиция заявила о перехвате беспилотника повстанцев-хуситов

Арабская коалиция заявила о перехвате беспилотника повстанцев-хуситов

Силы воюющей в Йемене арабской коалиции смогли перехватить и уничтожить беспилотник повстанцев-хуситов, который направлялся в аэропорт в саудовском Джизане.

Ранее представитель вооруженых сил хуситов сообщил, что беспилотники запущены по саудовским аэропортам Абха и Джизан, расположенным на юго-западе страны.

Представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции Турки аль-Малики сообщил, что силы коалиции смогли перехватить БПЛА, который запустили «поддерживаемые Ираном» хуситы из Саны в направлении аэропорта имени короля Абдаллы.

По данным телеканала «Аль-Арабия», несмотря на сообщения хуситов о сбое, работа воздушной гавани продолжается в обычном режиме.

Накануне во время обстрела мятежниками из Йемена  международного аэропорта в Абхе пострадали девять человек. В июне в ходе аналогичного инцидента погиб один человек и 20 пострадали.

Хуситы заявляют, что целями ударов являются военные самолеты коалиции.

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Автор: Олег Королев
#саудовская аравия #йемен #хуситы

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