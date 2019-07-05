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2:03   5 Июля 2019
Весь мир

Миллионы литров виски горят на складе алкоголя в американском штате Кентукки

Миллионы литров виски горят на складе алкоголя в американском штате Кентукки

Пожар на складе бурбона продолжается уже сутки на складе виски Jim Beam в американском штате Кентукки, сообщает газета Courier Journal со ссылкой на власти региона.

Пожар начался в ночь на среду на двух складах, где хранились бочки с бурбоном - видом виски из кукурузы. По последним данным, огонь уничтожил 45 тысяч бочек напитка (свыше семи миллионов литров). Предполагается, что причиной возгорания стала молния.

Глава управления чрезвычайными ситуациями округа Вудфорд Дрю Чандлер сообщил, что после попыток потушить огонь пожарные решили приостановить свою работу на пару суток из экологических соображений. По его словам, если позволить этанолу продолжить гореть, это нанесет меньше вреда окружающей среде.

Горячщий виски попал в местные водоемы и продолжает растекаться по реке. Представитель природоохранного ведомства штата Дон Мура заявил, что значительное число рыбы погибнет из-за пониженного уровня кислорода.

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Автор: Олег Королев
#сша #пожар #кентукки #виски

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