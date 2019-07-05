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1:45   5 Июля 2019
Весь мир

Путин оставит след в истории, заявил вице-премьер Италии Сальвини

Путин оставит след в истории, заявил вице-премьер Италии Сальвини

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини считает российского лидера Владимира Путина человеком, который оставит в истории след. Об этом он заявил после ужина Путина с членами итальянского правительства.

В эфире телеканала Rete4 Сальвини назвал Путина «одним из тех людей, которые оставят след в истории». Также он отметил, что Путин - «простой человек». В своих соцсетях вице-премьер опубликовал два фото с российским президентом.

Также Сальвини отметил, что они обсудили «безумные» санкции Европы против РФ, экономику и Олимпийские игры. Также обсуждались народы, их корни и идентичность.

Перед визитом в Италию в интервью газете Corriere della Sera Путин заявил, что Сальвини и возглавляемая им партия «Лига» являются сторонниками восстановления полноценного сотрудничества Италии с Россией, и поэтому выступаю за скорейшее снятие антироссийских санкций США и ЕС.

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Автор: Олег Королев
#путин #италия #сальвини

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