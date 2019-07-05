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1:24   5 Июля 2019
Весь мир

Путин провел короткую встречу с Берлускони

Путин провел короткую встречу с Берлускони

Российский президент Владимир Путин после окончания официальной части программы встреч провел в аэропорту Рима краткую встречу с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони.

В четверг Путин посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии. Также он провел переговоры с главой правительства Италии. Российский лидер прибыл в аэропорт после ужина от имени премьера Джузеппе Конте, прошедшей на вилле Мадама.

Встреча Берлускони и Путина прошла в дружественном ключе.

Ранее в интервью итальянской газете Corriere della Sera Путин назвал 82-летнего политика по имени. Он отметил, что Берлускони является политиком мирового масштаба - настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы Италии на международной арене.

Ранее Путин назвал беседу с папой Римским Франциском доброй. На встрече они обсудили международные вопросы и духовные аспекты отношений России и Ватикана.

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Автор: Олег Королев
#путин #берлускони

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