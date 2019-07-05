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Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

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0:58   5 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

Украинский президент Владимир Зеленский не знает 99 процентов людей, которые идут на выборы в парламент по спискам партии «Слуга народа». Об этом заявила нардеп, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, проблемой является не то, что украинская общественность не знакома с этими людьми, а в том, что сам Зеленский не знает тех, кто идет в его списке. По мнению Тимошенко, украинский президент никогда их не видел, никогда с ними не работал и не знает, что это за люди.

Украинский политик выразила мнение, что в этом заключается большой риск к для дальнейшей работы президента и его партии.

Выборы в парламент Украины были запланированы на октябрь. Однако, в мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы пройдут по смешанной системе - половина нардпов будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.

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Автор: Олег Королев
#украина #зеленский #выборы в верховную раду

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