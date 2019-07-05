Зеленский не знает большинства идущих на выборы от его партии, заявила Тимошенко

Украинский президент Владимир Зеленский не знает 99 процентов людей, которые идут на выборы в парламент по спискам партии «Слуга народа». Об этом заявила нардеп, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По ее словам, проблемой является не то, что украинская общественность не знакома с этими людьми, а в том, что сам Зеленский не знает тех, кто идет в его списке. По мнению Тимошенко, украинский президент никогда их не видел, никогда с ними не работал и не знает, что это за люди.

Украинский политик выразила мнение, что в этом заключается большой риск к для дальнейшей работы президента и его партии.

Выборы в парламент Украины были запланированы на октябрь. Однако, в мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы пройдут по смешанной системе - половина нардпов будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах.