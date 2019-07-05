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Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре
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 Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре

Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре
0:42   5 Июля 2019
Весь мир

Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре

Болтон назвал «отличной новостью» задержание иранского танкера в Гибралтаре

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал задержание танкера с иранской нефтью в Гибралтаре «отличной новостью».

Ранее МИД Ирана выразил решительный протест британскому послву Тегеране в связи с задержанием иранского супертанкера в Гибралтарском проливе. Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций Евросоюза, поскольку они не основываются на решениях ООН.

Болтон на своей странице в Twitter написал, что задержание танкера Grace 1, который «направлялся в Сирию в нарушение санкций ЕС», является отличной новостью. Он отметил, что США и их союзники продолжают мешать торговать Тегерану и Дамаску.

Танкер был задержан по просьбе США.  Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо сообщил, что это произошло из-за получения информации о подозрениях в нарушении санкций ЕС.

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Автор: Олег Королев
#гибралтар #иран #болтон

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