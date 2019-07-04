США впервые с 2014 года официально посетили Конференцию по безопасности в РФ

Международная конференция по безопасности осталась в тени из-за «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным» 20 июня. Однако она состоялась, объединив представителей 119 государств со всего мира. Событие проходило в Уфе с 18 по 20 июня.

Основные темы: информационная и национальная безопасность, устойчивое развитие стран на фоне гибридных угроз и усиление мирового противостояния терроризму. Участники сошлись во мнении, что гибридные войны порождают необоснованные ограничительные меры, «цветные революции», кибератаки, возрождение нацизма и фашизма, а также перепись истории.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев возглавил конференцию. Стоит отметить, что представители российского Совбеза провели свыше 80 личных встреч, а также поучаствовали в 40 общих собраниях. Наиболее важными переговорами форума стали сессия глав Советов безопасности стран БРИКС и первая многосторонняя беседа делегатов АСЕАН.

Невозможно обделить вниманием и американцев, которые впервые с 2014 года официально посетили конференцию. Патрушев рассказал, что директор Совета национальной безопасности США работал на форуме и даже проводил встречи.

«В Уфу приехали, в том числе представители государств с диаметрально противоположными взглядами на решение тех или иных проблем, и даже страны, которые между собой на двухстороннем уровне практически не общаются. Здесь, на форуме, они нашли возможность для диалога», — подчеркнул глава СБ РФ.

Центральное место мероприятия по праву заняли представители стран африканского континента, так как именно эти участники международной арены чаще всего сталкиваются с главными темами форума. Россия, в свою очередь, помогает коллегам из Африки справиться с угрозами.

Оказываемая поддержка со стороны Москвы позитивно влияет на безопасность, отметили делегаты из африканских государств. Многие правительства континента хотят сотрудничать с Россией, особенно после помощи Центральноафриканской Республике. Ведь российские специалисты поспособствовали подписанию Хартумских соглашений, что стабилизировало ситуацию в республике.