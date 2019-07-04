Четырех человек задержали в Грузии по делу о беспорядках в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании четырех человек, которых обвиняют в нападении на сотрудников полиции в ходе массовых митингов в центре Тбилиси 20-21 июня.

Ранее в четверг Генпрокуратура страны сообщила, что расследует акцию 20-21 июня в грузинской столице по статьям об организации массовых беспорядков и попытке госереворота для захвата власти. Наказаниям по этим статьям предусматривают лишение свободы от четырех до шести лет и от 15 до 20 лет соответственно.

Отмечается, что задержанные с использованием разных предметов нападали на стражей порядка.