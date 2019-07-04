Путин предложил Гуаидо вернуться с небес на бренную землю

Военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле недопустимо, оно должно быть полностью исключено, уверен президент РФ Владимир Путин. Об этом глава России заявил в ходе встречи в Риме с премьером Италии Джузеппе Конте.

Президент РФ также отметил, что находится в добрых отношениям с венесуэльским президентом Николасом Мадуро. По словам Путина, давление извне лишь усугубляет положение. Он также прокомментировал действия главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, который зимой этого года сам провозгласил себя президентом Венесуэлы.

«Господин Гуаидо вышел на площадь, поднял глаза к небу, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну, хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это сообщение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому, думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному — к диалогу, к обращению к народу, к избирателям», - заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что вопросы дальнейшего развития страны необходимо решать только на выборах.