Президент России Владимир Путин предложил дождаться окончания парламентской предвыборной кампании на Украине и посмотреть, что будет делать украинский глава Владимир Зеленский в реальной жизни. Он выступил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте 4 июля.

Глава напомнил, что его украинский коллега получил от населения страны «большой мандат доверия». К тому же, Зеленский постоянно заявлял о готовности урегулирования гражданской войны через диалог.

«Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе», — заметил Путин.

Выступления Зеленского перед президентскими выборами «как-то не вяжутся с тем», что происходит в последнее время, подчеркнул президент РФ.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако украинские ВС не следуют соглашениям.