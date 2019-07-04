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21:00   4 Июля 2019
Россия

РФ рассчитывает на помощь Италии в восстановлении отношений с Европой

РФ рассчитывает на помощь Италии в восстановлении отношений с Европой

Российская сторона рассчитывает, что Италия будет помогать ей в вопросе полноформатного возвращения нормальных отношений с Европой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по результатам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Путин также отметил, что Москва надеется на то, что итальянское руководство будет свою позицию высказывать последовательно и ясно.

«И будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно,  — за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом»,  — заметил президент Путин.

Путин также рассчитывает, что новое руководство Европейской комиссии поймет, какой вед несут санкции и будет выстраивать хорошие отношения с Москвой.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #европа #конте

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