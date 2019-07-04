Беглов напомнил о «Блокадной книге» умершего писателя Даниила Гранина

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов почтил память писателя Даниила Гранина в социальной сети «ВКонтакте». В четверг, 4 июля, состоялась вторая годовщина со дня смерти автора.

Градоначальник отметил, что заслуги Гранина можно перечислять долго, ведь помимо книг он занимался сценариями, общественной деятельностью, был Героем Социалистического Труда и даже побывал на фронте.

«Блокадная книга», как сказали критики, написана «будто царапал гильзой на каске, мелом на Рейхстаге». Не хочу навязывать, но действительно считаю, что каждый ленинградец, петербуржец должен ее прочитать», — отметил глава Северной столицы.

Он призвал не забывать легендарного писателя и ценить эту память.