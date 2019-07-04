Мильская выступила за ограничение использования мобильных устройств в школах РФ

Идею ограничить использование мобильных телефонов и других гаджетов учащимися российских школ во время занятий высказала в четверг глава попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская, выступив на заседании Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи при президенте РФ.

Об этом в четверг вечером сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным Лиги безопасного интернета, которые Мильская привела в ходе своего выступления, современные дети начинают взаимодействовать со смартфонами примерно в трехлетнем возрасте, а к 11 годам у 97 процентов детей имеются персональные гаджеты.

К настоящему времени использование учениками мобильных устройств в школах никак не ограничено и ничем не регламентируется, добавила она, это отрицательно сказывается на учебном процессе, так как телефоны мешают учителям проводить занятия, отвлекают детей на уроках и на переменах школьники, вместо того, чтобы общаться друг с другом вживую, предпочитают играть со смартфонами.

Родители школьников, также как и учителя, обеспокоены сложившейся ситуацией. По результатам исследования ВЦИОМ, проведенного в сентябре 2018 года, 83% граждан нашей страны уверены, что мобильные телефоны мешают школьной учебе, и три четверти россиян одобряют идею запретить пользование гаджетами во время уроков. Пот мнению 69% респондентов, подобная ограничительная мера могла бы положительно отразиться на учебном процессе.

Приведя на заседании данные исследований ВЦИОМ, Мильская предложила министру просвещения РФ Ольге Васильевой ввести правила использования мобильных телефонов в школах.

«Предлагаю включить в проект поручения по итогам сегодняшнего заседания пункт: о поручении министерству просвещения России изучить вопрос о необходимости ограничения использования мобильных устройств во время занятий в школах», — сказала она.

Это предложение поддержала и глава Роспотребнадзора Анна Павлова, которая вместе с главами Рособрнадзора и Российской академии образования — Сереем Кравцовым и Юрием Зинченко соответственно — предложила создать рабочую группу, которая разработает правила пользования мобильными устройствами в школах.

Инициативу одобрила и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвинко, отметившая, что в школах, помимо всего прочего, не созданы условия для обеспечения сохранности дорогих телефонов, которые приносят с собой ученики.