Закрытые города — это дорога в ад

Российский политолог, писатель и специалист по законотворчеству Екатерина Шульман выступила на Московском урбанистическом форуме в четверг, 4 июня, сообщает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Эксперт назвала закрытые города дорогой в ад, подчеркнув, что закрытость - это рецепт для любых форматов зла.

«Закрытые системы это порождение ехидны, закрытость рецепт для любых формат зла. В любом месте закрытая система порождает внутри себя насилие», — уверена Шульман.

По словам политолога, быть открытым — значит быть видимым и видеть других, что и является основным свойством открытых городов. Однако эксперт посетовала на проблемы с мобильностью в современных больших городах, что, по ее мнению, является большой проблемой.

«Внутри города мы тоже видим большую легкость передвижения, с одной стороны. В предыдущие века передвижение в городе было страшно дорого. Все, кроме богатых, не имели возможности передвигаться кроме как на своих двоих», — вспомнила Шульман.

Однако она обратила внимание и на другую сторону мобильности. Эксперт рассказала о социальных данных. Мобильные операторы предоставляют информацию, о том как двигаются сим-карты по городу, сообщила Шульман. В Москве в пределах суток передвигаются 25 миллионов людей, рассказала эксперт.

«Меня интересует вот что, несмотря на эти массы людей, по прежнему, высокий процент людей не выезжают за пределы своего района — около двух третей», — отметила спикер.

Шульман добавила, что таких людей социологи называют «80 процентов невидимых горожан». Эти люди, по ее словам, они проявляют себя только как работники и как покупатели, не посещая даже ТЦ рядом с домом. Выходит, что большая часть людей в настоящее время предоставленной им мобильностью попросту не пользуются. По мнению политолога, на это имеются причины.

«Мы боремся с автомобилями, они — зло. Власти ограничивают движение, терроризируют автовладельцев. Этими мерами мы побщряем человека оставаться там, где он ночует, чтобы не ездил по городу», — заметила она, подчеркнув, что в настоящее время все больше людей работают на дому.

Процесс деурбанизации, как считает эксперт, может стать одним из последствий такой тенденции. Посмотрев данные сотовых операторов, можно увидеть, что из Москвы люди уезжают за город. Однако Шульман призвала не думать, что это станет массовой практикой.

В России основной миграционный поток идет из малых городов в большие, а из больших - в мегаполисы, добавила она. Московская агломерация, Краснодар и Питер будут расти, уверена Шульман. Специалист заметила, что из Москвы уезжают люди предпенсионного возраста, переезжая в регионы, но более мощный поток едет в это же время в Москву.

Сегодня хотелось бы избежать превращения бедных районов в «гетто», заявила она.