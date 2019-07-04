Террористы выбрали Тунис в качестве главной мишени

Остатки запрещенной в России террористической группировки ИГ*, рассыпанные по Ближнему Востоку и мусульманским странам в Африке, всячески стараются накалить обстановку в Тунисе. Все это вызывает опасения за политическую ситуацию внутри страны, которая и без того сейчас является крайне шаткой, считает заведующий Центром изучения стран Северной Африки и Африканского Рога (ЦСААР) Института Африки РАН Александр Ткаченко, заявивший об этом «Народным Новостям».

Буквально за последнюю неделю страну потрясла целая серия взрывов. Утром 27 июня смертница устроила подрыв всего в 100 метрах от посольства Франции в столице страны, а уже через несколько дней в одном из пригородов столицы раздался еще один мощный взрыв, учиненный смертником. По счастливой случайности никто из мирных жителей не пострадал.

Заведующий ЦСААР Института Африки РАН Александр Ткаченко в беседе с изданием заметил, что боевики выбрали эту небольшую африканскую страну чуть ли не как главную мишень для оживления интереса к этому направлению радикально-исламистских движений и международных сетевых групп. Он также подчеркнул, что для туристов страна становится все более опасной. По словам эксперта, многие государства уже прямо не рекомендуют своим гражданам путешествия в Тунис. В результате террористические атаки бьют по главному источнику доходов страны — туризму.

«По мнению большинства международных экспертов, Тунис, несмотря на все трудности после «жасминовой революции» и «арабской весны», добился наибольших успехов в плане поиска решения имеющихся политических проблем», — подытожил Ткаченко.

*Запрещенная в РФ террористическая группировка