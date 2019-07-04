Программу материнского капитала могут продлить до 2025 года

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что решение о продлении программы материнского капитала могут принять до конца текущего года.

Об этом председатель Верхней палаты российского парламента сообщила журналистам отвечая на вопрос о том, может ли действие закона о маткапитале быть продлено еще на один трехлетний период.

«Сейчас этот вопрос мы активно обсуждаем с министерствами, правительством, нашими коллегами из Государственной думы. Я думаю, до конца этого года соответствующее решение будет принято», - сказала Матвиенко, в частности.

При этом она добавила, что по целому ряду естественных причин демографическая ситуация в нашей стране продолжает ухудшаться, и материнский капитал является одной из мер правительства, оказывающих позитивное влияние на уровень рождаемости.

По ее словам, семьям необходимо предоставить более длительную перспективу получения выплаты на второго или одного из последующих детей. Также нужно расширить возможности использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий или образование детей.

Напомним: в апреле текущего года Валентина Матвиенко на встрече Совета законодателей с президентом России Владимиром Путиным высказала предложение продлить действие программы материнского капитала, которая на данный момент продлена до 2021 года, до 2025 года.