РФ призвала Британию вернуться к дипломатическому общению

Российское посольство в Лондоне заявило, что после инцидента в Солсбери российско-британские отношения зашли в тупик.

«Официальный Лондон продолжает придерживаться воинственной риторики в отношении России, при каждой удобной возможности заявляя о «неопровержимых доказательствах» причастности нашей страны к прошлогодним событиям [отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери]», — указано в комментарии.

Чтобы ситуация изменилась, необходимы шаги прежде всего со стороны Великобритании.

«Вновь призываем Лондон вернуться в русло соблюдения своих международных обязательств и норм дипломатического общения», — отмечают дипломаты.

Британское правительство же продолжает игнорировать запросы о предоставлении материалов по делу Скрипалей и призывы о совместной работе над расследованием. В подтверждении тому, свыше 80 дипломатических нот, которые миссия РФ направила министерству иностранных дел королевства, до сих пор остаются без ответа.

В марте 2018 года произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Событие получило громкую огласку по всему миру. После инцидента, Лондон начал обвинять российскую сторону в причастности к отравлению. Кремль категорически отрицает свое участие.