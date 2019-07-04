Мутко прилетел в Братск для оценки ущерба от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в четверг, 4 июля, встретил в международном аэропорту Братска вице-премьера РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталия Мутко. Заместитель председателя правительства прибыл в область, чтобы оценить ущерб жилым домам, социальным и инфраструктурным объектам, которые пострадали от затопления в Приангарье.

Губернатор Иркутской области и вице-премьер обсудят сложившуюся ситуацию и меры по ее устранению на заседании Правительственной комиссии, которое Виталий Мутко проведет в Тулуне по поручению российского лидера Владимира Путина. Режим ЧС действует в шести районах Иркутской области.

По информации иркутского правительства, погибли 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести. Президент РФ признал чрезвычайной ситуацией федерального масштаба наводнение в Иркутской области.