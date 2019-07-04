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19:27   4 Июля 2019
Россия

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на следующей неделе

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на следующей неделе

Вторую партию косаток из бухты Средняя выпустят в Охотское море на следующей неделе, заявил замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков. Его слова 4 июля передает ТАСС. 

В четверг Бизиков выступил на пресс-конференции «Итоги первого этапа выпуска косаток и белух из бухты Средняя в Охотское море». 

«На следующей неделе будут одни косатки, три-четыре штуки. <…> Группы были сформированы с учетом родственной связи. <…> Мы, к сожалению, технически не можем перевезти всех разом, как предлагают некоторые экологи — у нас нет для этого технических средств», — заявил он.

Вторую партию косаток из «китовой тюрьмы» выпустят на следующей неделе

Базиков также рассказал, что теперь к месту выпуска косатки и белухи будут доставляться отдельно друг от друга. 

«Первый выпуск был двухвидовой, мы поняли, как ведут себя косатки, как — белухи. Последующие выпуски у нас будут одновидовые, в первую очередь будем выпускать косаток. Косатки — приоритет», — заявил ученый. 

По его словам, одной из трудностей является усталость специалистов, сопровождающих млекопитающих. Базиков отметил, что людям необходимо оттуда вернуться и хоть немного выспаться. Он призвал помнить о безопасности тех, кто на протяжении дня и ночи находится в ванных с животными. 

Ранее Базиков также принимал участие в операции по спасению животных. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #косатки #белухи #китовая тюрьма

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