Путин отменил штрафы для студентов из РФ, получавших гранты при учебе за границей
Российский президент Владимир Путин утвердил указ, который отменяет штрафы за нетрудоустройство для российских студентов, которые получали гранты на обучение в иностранных вузах. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 4 июля.
Напомним, что россияне, самостоятельно поступившие в ведущие зарубежные учреждения высшего образования, на конкурсной основе могут получать гранты. Вместе с тем, это накладывает на них некоторые обязательства. В частности, такие ученики обязаны устроиться на должность, соответствующую их квалификации, в конкретную организацию.
В предыдущей версии документа, при невыполнении обязательств, студент должен был выплатить штраф, равный двукратному размеру грантов. Сейчас же этот штраф убрали.
«Средства, израсходованные на предоставление мер социальной поддержки указанным гражданам Российской Федерации, в случае невыполнения ими обязательств по трудоустройству подлежат возврату», — гласит указ.