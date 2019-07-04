Путин прибыл на встречу к итальянскому премьеру Конте

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 4 июля, прилетел в Рим в рамках официального визита и прибыл на встречу с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте. Церемония официальной встречи состоится во внутреннем дворе резиденции премьер-министра во дворце Киджи. После президент РФ и Конте пообщаются и расскажут итоги переговоров журналистам на пресс-конференции.

Путин прибыл во Дворец Киджи: Начались переговоры президента России и премьера Италии, главная содержательная часть визита pic.twitter.com/U83tFNz8Va — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 4 июля 2019 г.

Ранее Путин встретился с папой римским Франциском в Апостольском дворце Ватикана. Они обсудили ситуацию в сирийском и украинском государствах, а также обстановку в Венесуэле. Обменялись подарками.