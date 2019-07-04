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18:58   4 Июля 2019
Весь мир

Путин прибыл на встречу к итальянскому премьеру Конте

Путин прибыл на встречу к итальянскому премьеру Конте

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 4 июля, прилетел в Рим в рамках официального визита и прибыл на встречу с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте. Церемония официальной встречи состоится во внутреннем дворе резиденции премьер-министра во дворце Киджи. После президент РФ и Конте пообщаются и расскажут итоги переговоров журналистам на пресс-конференции.

 

Ранее Путин встретился с папой римским Франциском в Апостольском дворце Ватикана. Они обсудили ситуацию в сирийском и украинском государствах, а также обстановку в Венесуэле. Обменялись подарками. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #италия #конте

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