РФ предоставила временное убежище сбежавшей из Германии многодетной семье

Cемье Грисбах из Германии представили временное убежище в России, сообщает 4 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России.

«Принимая во внимание необходимость урегулирования правового положения членов семьи Грисбах, а также с учетом их личных жизненных обстоятельств руководством МВД России принято решение о предоставлении им временного убежища на территории Российской Федерации», — цитирует агенство сообщение пресс-службы.

В 2015 году семья Грисбах из восьми человек приехала в Россию по туристической визе. По информации СМИ, семья покинула ФРГ в связи чрезмерным вниманием органов опеки к многодетным семьям, а также из-за недовольства «тотолитаризмом» и образовательной политики государства.

Члены семьи в течение трех лет несколько раз обращались с заявлением о предоставлении временного убежища в России, но в подразделении по вопросам миграции территориальных органов МВД им отказывали. Однако Грисбахам все же удалось получить временное убежище.