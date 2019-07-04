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18:43   4 Июля 2019
Россия

РФ предоставила временное убежище сбежавшей из Германии многодетной семье

РФ предоставила временное убежище сбежавшей из Германии многодетной семье

Cемье Грисбах из Германии представили временное убежище в России, сообщает 4 июля РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД России. 

«Принимая во внимание необходимость урегулирования правового положения членов семьи Грисбах, а также с учетом их личных жизненных обстоятельств руководством МВД России принято решение о предоставлении им временного убежища на территории Российской Федерации», — цитирует агенство сообщение пресс-службы. 

В 2015 году семья Грисбах из восьми человек приехала в Россию по туристической визе. По информации СМИ, семья покинула ФРГ в связи чрезмерным вниманием органов опеки к многодетным семьям, а также из-за недовольства «тотолитаризмом» и образовательной политики государства. 

Члены семьи в течение трех лет несколько раз обращались с заявлением о предоставлении временного убежища в России, но в подразделении по вопросам миграции территориальных органов МВД им отказывали. Однако Грисбахам все же удалось получить временное убежище. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #германия #политика #общество #временное убежище

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