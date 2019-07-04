РФ и Чехия сохранят число авиарейсов

Транспортные ведомства России и Чехии договорились сохранить количество полетов нацперевозчиков в воздушном пространстве обоих государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя чешского министерства Франтишека Емелку 4 июля.

«До конца лета текущего года будут продолжаться межведомственные переговоры с целью обсудить рамки дальнейшего сотрудничества», — добавил собеседник.

В начале июля ряд российских авиакомпаний отменили несколько рейсов Москва — Прага, так как Чехия решила аннулировать разрешение на полеты. Чешские авиавласти пошли на этот шаг из-за невозможности договориться с Czech Airlines, которые должны были перевозить пассажиров из Праги до Сеула по транссибирским трассам.

Позднее Чехия решила возобновить полеты российских компаний до 7 июля после аналогичного действия России. Представитель чешского Минтранса заявлял об интенсивных электронных переговорах по поводу параметров соглашения.