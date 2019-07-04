Вишневский, нападая на Амосова, ищет популярности в социальных сетях

Не прошедший муниципальный фильтр на губернаторских выборах в Санкт-Петербурге оппозиционер Борис Вишневский обрушился с критикой на своего бывшего однопартийца Михаила Амосова, который в отличие от него сумел собрать необходимые подписи и стал кандидатом.

По мнению Вишневского, его бывший товарищ по партии «Яблоко» не собирал подписи, а вместо этого вступил в сговор со Смольным. Свои подозрения на этот счет Вишневский изложил в интервью «Медузе».

«Думаю, что таким путем человек решил сохранить себя в политике. Но серьезно пострадает его репутация — сговор очевиден», — приводит слова петербургского оппозиционера издание Regnum.

Ситуацию в беседе с Федеральным агентством новостей прокомментировал глава Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, который предположил, что подобным поведением Вишневский просто пытается добиться популярности в социальных сетях

К тому же, по мнению эксперта, именно нападки на Амосова стали проблемой организации избирательной компании Вишневского. То есть он, вместо того, чтобы пытаться как-то договориться с муниципальными советами, вести переговоры и выстраивать линию коммуникации, как это делал Амосов, ездил без договоренностей, фотографировался на фоне закрытых дверей и получал в социальных сетях позитивный отклик. По мнению Солонникова, каждый получил, то, к чему стремился.

«Кто менее публично, но более качественно подходит к тому, чтобы организовать подготовительный переговорный процесс, тот получает высший результат. Кому что важнее», — отметил политолог.

Вишневскому же, по словам эксперта, больше нужна популярность в социальных сетях и он ее получает. Теперь он опять выступает с яркими заявлениями, нападает на политических конкурентов и вновь получает поддержку своих сторонников. Таким образом он удовлетворяет свои политические амбиции, получая то, чего и хотел.

Напомним: депутат Петербургского Заксобрания, бывший «яблочник» Михаил Амосов сдал в избирательную комиссию подписи 60 депутатов, представляющих 106 муниципальных советов. Он это сделал 29 июня. Всего в Санкт-Петербурге пройти муниципальный фильтр и собрать подписи избирателей и депутатов в необходимом для регистрации количестве смогли только четыре человека из 28 претендентов в кандидаты.