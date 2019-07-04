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18:18   4 Июля 2019
Россия

Беглов заявил, что камеры на дорогах нужны не для сбора штрафов, а для снижения аварийности

Беглов заявил, что камеры на дорогах нужны не для сбора штрафов, а для снижения аварийности

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга заявил о необходимости прекратить практику установления скрытых камер на дорогах.

Свое мнение на этот счет градоначальник высказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам Госавтоинспекция не должна прятать камеры, так как целью их установки является снижение аварийности на автодорогах не сбор штрафов с водителей. При этом градоначальник подчеркнул, что камеры не только должны быть заметны всем участникам движения, но также их необходимо снабдить предупреждающими табличками.

Беглов заявил, что камеры на дорогах нужны не для сбора штрафов, а для снижения аварийности

Напомним: ранее на эту же тему говорил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета. Указание главы государства было поддержано депутатами Государственной думы, которые порекомендовали кабинету министров провести ревизию камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

 

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Автор: Александр Люблинский

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