Беглов заявил, что камеры на дорогах нужны не для сбора штрафов, а для снижения аварийности

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга заявил о необходимости прекратить практику установления скрытых камер на дорогах.

Свое мнение на этот счет градоначальник высказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам Госавтоинспекция не должна прятать камеры, так как целью их установки является снижение аварийности на автодорогах не сбор штрафов с водителей. При этом градоначальник подчеркнул, что камеры не только должны быть заметны всем участникам движения, но также их необходимо снабдить предупреждающими табличками.

Напомним: ранее на эту же тему говорил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Госсовета. Указание главы государства было поддержано депутатами Государственной думы, которые порекомендовали кабинету министров провести ревизию камер фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.