Малькевич предлагает ужесточить «либеральный» закон о защите госсимволов

Глава Фонда защиты национальных ценностей и журналист Александр Малькевич выступил за усиление защиты государственных символов. В четверг, 4 июля, он опубликовал в Telegram-канале отретушированную картинку со свастикой на российском гербе и спросил, стоит ли наказывать за подобные публикации.

Читатели канала не раз обращали внимание, что Малькевич выступает против подобных картинок, мол, «пишут люди и пишут, ну критикуют и критикуют».

«Еще раз хочу подчеркнуть! Не «пишут» — глумятся! Я считаю невозможным безнаказанное издевательство над государственными символами нашей страны, а, значит, и нашей историей», — ответил он.

Приложенный материал глава фонда направил в прокуратуру. Подобным он занимался и ранее, однако «ничего не происходит». Вместе с тем, он указал на отсутствие реакции у органов правопорядка на оскорбления.

«Время идет, а все так и находится в публичном доступе, — сетует автор. — Посмотрим: зачешется ли кто-нибудь сейчас?»

Журналист напомнил о строгости наказания за оскорбление госсимволов в других странах. Например в Польше за данное преступление могут на десять лет лишить свободы, в Италии посадить в тюрьму на срок до пяти лет, в Японии и Германии — до трех.

«Цивилизация? Просвещенные страны? Будем брать пример?», — вопросил член Общественной палаты.

Малькевич также побеседовал на эту тему с «Федеральным агентством новостей». В интервью он выразил крайнюю обеспокоенность распространением фейков, оскорблений госсимволов, а также реакцией правоохранительных органов.

«Мне важны даже не ответные письма от различных контролирующих органов: мне важен результат!», — заметил собеседник.

Он поделился, что у него есть коллекция ссылок на противозаконные материалы, которые собрала специальная группа фонда. Эти три диска информации были отправлены в Генеральную прокуратуру.

Принятый в России закон об оскорблении государственных символов, по мнению журналиста, «весьма либеральный». К тому же, как он напомнил, документ «не приравнивает чиновников к госсимволам, речь идет исключительно о гимне, флаге и гербе страны».

«У нас есть немало материалов, как мелкие чиновники пытаются при помощи этого закона сводить счеты с критиками. Так вот: никто им этого не позволит», — подчеркнул член ОП.

Документ об ответственности за неуважение к обществу, государству, Конституции, органам власти или официальным государственным символам вступил в силу 29 марта.

При обнаружении нарушения Генпрокуратура обращается к Роскомнадзору с требованием разрешить ситуацию. Служба обязана уведомить об этом портал, а держатели сайта, в свою очередь, удалить провокационные материалы. Если же администрация ресурса не выполняет предписание, то ее ждет блокировка, штраф либо административный арест на 15 суток.

2 июля российский президент Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре, министерству внутренних дел и Роскомнадзору проанализировать практику по административным делам об оскорблении государства в интернете.