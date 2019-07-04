Путин и папа Франциск обсудили ситуацию в САР, на Украине и в Венесуэле
Российский лидер Владимир Путин в четверг, 4 июля, встретился с папой римским Франциском в Апостольском дворце в Ватикане. Президент РФ и понтифик уделили внимание вопросу межцерковных отношений, обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле. Беседа длилась 45 минут.
По окончании беседы Владимир Путин и папа Франциск обменялись памятными подарками. Пресс-секретарь российского лидера Дмиртрий Песков сообщил, что президент подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с художественным фильмом режиссера Андрея Кончаловского «Грех», который посвятили жизни великого скульптора и художника Микеланджело Буонарроти.
Папа римский Франциск подарил президенту РФ послание ко Всемирному дню мира 2019 года, а также медаль в честь шестого года понтификата, которая посвятили 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт с изображением площади святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года.
#Ватикан В Апостольском дворце состоялась встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском https://t.co/oTrzJbUIHO pic.twitter.com/E5MROQ0Shx— Президент России (@KremlinRussia) 4 июля 2019 г.