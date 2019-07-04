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18:13   4 Июля 2019
Россия

Путин и ​​​​​​​папа Франциск обсудили ситуацию в САР, на Украине и в Венесуэле

Путин и ​​​​​​​папа Франциск обсудили ситуацию в САР, на Украине и в Венесуэле

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 4 июля, встретился с папой римским Франциском в Апостольском дворце в Ватикане. Президент РФ и понтифик уделили внимание вопросу межцерковных отношений, обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле. Беседа длилась 45 минут. 

По окончании беседы Владимир Путин и папа Франциск обменялись памятными подарками. Пресс-секретарь российского лидера Дмиртрий Песков сообщил, что президент подарил понтифику икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с художественным фильмом режиссера Андрея Кончаловского «Грех», который посвятили жизни великого скульптора и художника Микеланджело Буонарроти.

Папа римский Франциск подарил президенту РФ послание ко Всемирному дню мира 2019 года, а также медаль в честь шестого года понтификата, которая посвятили 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт с изображением площади святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #общество #папа франциск

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