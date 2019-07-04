Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жилье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 4 июля, навестил многодетную Юлию Голубеву из Люберец, которая сейчас лежит во второй районной больнице после перелома ноги, и вручил жилищный сертификат на 7,4 миллиона рублей. Роман и Юлия Голубевы воспитывают 14 детей.

Андрей Воробьев вручил сертификат на сумму 7,4 млн рублей Роману и Юлии Голубевым из Люберец, у которых родился 14-й ребенок. Губернатор навестил многодетную мать в местной районной больнице №2, где она сейчас проходит лечение.#нашеподмосковье #новаяпятилетка #близостьклюдям pic.twitter.com/YIk6oS0K27 — Press__MO (@Press__MO) 4 июля 2019 г.

Ранее женщина обратилась в администрацию городского округа Люберцы с просьбой встать на учет для участия в подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» государственной программы Московской области «Жилище», передает «360». Субсидию рассчитывают исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра.

Программа реализуется в Подмосковье по инициативе Губернатора с 2013 года. 99% размера субсидии - средства областного бюджета, 1% - муниципального. За время реализации программы жилищные субсидии получили 180 многодетных семей, в которых воспитываются свыше 1,5 тыс детей — Press__MO (@Press__MO) 4 июля 2019 г.