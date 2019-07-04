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18:41   4 Июля 2019
Россия

Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жилье

Подмосковная семья с 14 детьми получила сертификат на новое жилье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 4 июля, навестил многодетную Юлию Голубеву из Люберец, которая сейчас лежит во второй районной больнице после перелома ноги, и вручил жилищный сертификат на 7,4 миллиона рублей. Роман и Юлия Голубевы воспитывают 14 детей.

 

Ранее женщина обратилась в администрацию городского округа Люберцы с просьбой встать на учет для участия в подпрограмме «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» государственной программы Московской области «Жилище», передает «360». Субсидию рассчитывают исходя из количества членов семьи и предельной стоимости квадратного метра. 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#подмосковье #семья #люберцы #субсидия

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