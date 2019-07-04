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17:59   4 Июля 2019
Россия

Депутат Госдумы предложил ввести уголовное наказание за мародерство

Депутат Госдумы предложил ввести уголовное наказание за мародерство

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в четверг, 4 июля, предложил ввести уголовное наказание за мародерство после соответствующих случаев в Иркутской области. По его словам, за хищение имущества граждан в условиях стихийного бедствия нужно жестко наказывать.

«В Уголовном кодексе РФ необходимо предусмотреть специальную статью о наказании для мародеров», — добавил Шхагошев.

Депутат предложил тщательно проверить все статьи УК, касающиеся ответственности за хищение чужого имущества. После обозначить конкретные меры наказания за мародерство. В Иркутской области зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтопило более десяти тысяч жилых домов. Погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.

«Мародерство — безнравственное преступление, стоящее отдельно от обычного воровства», — резюмировал Шхагошев.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #гд #иркутская область #мародерство

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