Депутат Госдумы предложил ввести уголовное наказание за мародерство
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в четверг, 4 июля, предложил ввести уголовное наказание за мародерство после соответствующих случаев в Иркутской области. По его словам, за хищение имущества граждан в условиях стихийного бедствия нужно жестко наказывать.
«В Уголовном кодексе РФ необходимо предусмотреть специальную статью о наказании для мародеров», — добавил Шхагошев.
Депутат предложил тщательно проверить все статьи УК, касающиеся ответственности за хищение чужого имущества. После обозначить конкретные меры наказания за мародерство. В Иркутской области зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтопило более десяти тысяч жилых домов. Погиб 21 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
«Мародерство — безнравственное преступление, стоящее отдельно от обычного воровства», — резюмировал Шхагошев.
Последствия чрезвычайной ситуации продолжают ликвидировать в Иркутской области #мчс #мчсроссии #мчсроссии???????????????? #тулун #паводок #паводок2019 #спасатели #mchs @ Tulun https://t.co/DF8n5FkinC— МЧС Иркутскаяобласть (@mchs38) 3 июля 2019 г.