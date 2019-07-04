Милонов предложил родителям школьников заплатить за ячейки для мобильников

Депутат Госдумы Виталий Милонов, воспитывающий пятерых детей, согласен с инициативой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете мобильных телефонов в школах.

Ранее председатель верхней палаты парламента поручила к 1 сентября проработать этот вопрос. По словам Матвиенко, в школьных зданиях нет условий для хранения гаджетов, а директор школы не может брать на себя ответственность за пропажу дорогого смартфона у ученика.

Милонов согласен, что дорогостоящим моделям телефонов не место на уроках. Но до и после занятий связь у ребенка с родителями должна быть.

«Согласен, что мобильные телефоны в школе не нужны. Но до школы и после — да. Не нужны именно смартфоны. А простенький мобильный телефон, чтобы мама и папа могли позвонить, то нужно», — говорит парламентарий.

По его мнению, нужно продумать условия хранения мобильников. Как вариант — ячейка с ключом для каждого ученика.

«Сделать шкаф с ячейками. Ключ — у ребенка. Если родитель хочет, чтобы ребенок был с мобильным телефоном, он покупает условно место в ячейке и все», — нашел решение Милонов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство в течение месяца разработает предложения по запрету мобильных телефонов в школах.