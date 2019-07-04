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 Twitter закончил «чистку» консервативных блогеров, а про их оппонентов забыл

Twitter закончил «чистку» консервативных блогеров, а про их оппонентов забыл
18:22   4 Июля 2019
Весь мир

Twitter закончил «чистку» консервативных блогеров, а про их оппонентов забыл

Twitter закончил «чистку» консервативных блогеров, а про их оппонентов забыл

Twitter навсегда удалил аккаунт популярного консервативного блогера Джо Биггса без объяснения причин. На ветерана Ирака и Афганистана, а также обладателя двух «Пурпурных сердец» было подписано более 214 тысяч подписчиков. 

Биггс и его единомышленники уверены, что причиной бана стала его активная критика левых либералов. При этом Twitter объяснил удаление «нарушениями правил платформы», но не уточнил, каких именно. 

Блогер стал последней жертвой так называемой чистки консерваторов. Социальная сеть удаляет или блокирует аккаунты неугодных блогеров и при этом обвиняет их в hate speech — распространении ненавистических высказываний. 

По мнению сторонников Биггса, Twitter всеми силами пытается скрыть насилие «Антифы» — левой активисткой группы. Ранее члены этого сообщества напали журналиста Энди Го, которая освещала их же протесты. Также Twitter забанил аккаунт с публикацией видео, на котором представители группы напали на пожилого мужчину. 

При этом члены левого движения выкладывают в открытый доступ данные ультаправых, подвергая их опасности. Однако Twitter не придает этому значения. 

Позже американское «VDARE NEWS» заявило, что в Twitter работают открытые участники «Антифы». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #левые #весь мир #ультраправые #антифа

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