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18:09   4 Июля 2019
Россия

«Барышня в Смольном» показала на видео стройку станции метро «Проспект Славы»

«Барышня в Смольном» показала на видео стройку станции метро «Проспект Славы»

Пресс-секретарь врио губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина спустилась под землю, чтобы узнать у гендиректора «Метростроя» Николая Александрова о строительстве петербургского метрополитена. Об этом сообщают «Невские новости» 4 июля.

Первым делом Александров показал «барышне в Смольном» самоделку строителей — так называемый «луноход». Машина представляет из себя ГАЗ-53 поставленный на рельсовые колеса, чтобы можно было перемещаться по путям.

Также он продемонстрировал основные питающие кабели 110 кВ, раздающие напряжение. Их общая протяженность на данном участке составляет 1,3 тысячи километра. В тоннеле планируется смонтировать три с половиной тысячи постоянных светильников.

«Барышня в Смольном» показала на видео стройку станции метро «Проспект Славы»

Карпушина показала зрителям вестибюль будущей станции «Проспект Славы», в котором есть декоративное панно, посвященное подвигу пожарных. С обратной же стороны находится аналогичный объект декора, но в честь героев-афганцев. Его, кстати, однажды пытались продать на интернет-площадке «Авито».

Три новые станции Фрунзенского радиуса — «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» — должны открыть уже в сентябре. Пресс-секретарь отметила, что это поможет горожанам и гостям города добираться до пунктов назначения гораздо быстрее, нежели сейчас.

«И такими же темпами наше метро будет развиваться дальше. К 2029 году появятся 18 новых станций», — напомнила «барышня в Сольном».

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Автор: Анна Манц
#петербург #метро #проспектславы #барышнявсмольном #карпушина

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