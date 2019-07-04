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17:37   4 Июля 2019
Россия

Матвиенко предложила запретить ученикам носить телефоны в школу

Матвиенко предложила запретить ученикам носить телефоны в школу

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в четверг, 4 июля, на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей предложила запретить ученикам носить телефоны в школу. По ее словам, в учебных заведениях нет необходимых условий для хранения телефонов.

«Вообще надо запретить ношение телефонов в школу, наверное, потому что у нас нет условий для хранения», — сказала Матвиенко.

Спикер СФ объяснила, если ученик придет в школу с дорогим телефоном, оставит, а потом телефон исчезнет, тогда директора учебных заведений не возьмут на себя такую ответственность. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова предложила создать рабочую группу по вопросу о порядке использования телефонов в школах.

Глава Роспотребнадзора совместно с руководителями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Российской академии образования отработают предложение и через месяц сообщат Валентине Матвиенко решение.

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Автор: Анатолий Кубарев
#матвиенко #совфед #телефон #школа #ученики

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