Путин прибыл на встречу с итальянским президентом

Президент РФ Владимир Путин, который в четверг находится в Риме с официальным визитом, прибыл на переговоры со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой.

Во внутреннем дворе официальной резиденции президента Италии – Квиринальского дворца – для торжественной встречи российского лидера был выстроен почетный караул.

Президент России приехал к на церемонию встречи на автомобиле Aurus, который едва проехал в узкие ворота дворца. Находившийся во внутреннем дворе дворца оркестр исполнил гимны России и Италии.

Выйдя из машины, Путин прошел вдоль колоннады, где его встречал президент Италии. Обменявшись рукопожатием лидеры поднялись на крыльцо и выслушали доклад начальника почетного караула.

Во дворце два президента направились в зал Бронзино, где представили друг другу членов двух делегаций. Президента России в поездке в Италию сопровождают помощник Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, министр культуры Владимир Мединский и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Ранее президент России Владимир Путин посетил Ватикан и встретился с папой римским Франциском.