Сенаторы внесут в Кабмин закон о молодежи

Рабочая группа Совета Федерации готова передать правительству законопроект о молодежной политике в ближайшее время, заявил первый зампред комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Он выступил на оренбургском форуме «Инженеры будущего» 4 июля.

Он отметил, что документ призван распространить обсуждение данного вопроса «на все площадки», так как у него нет решения на федеральном уровне.

«Получается уникальная ситуация: в 78 регионах РФ есть законы, которые так или иначе регулируют и регламентируют молодежную деятельность, а на федеральном уровне закона пока нет», — уточнил сенатор.

Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проходит в Оренбургской области с 4 по 13 июля. Событие стало восьмым по счету. Среди организаторов государственная корпорация «Ростех», региональное правительство и Федеральное агентство по делам молодежи.