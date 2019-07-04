Житель Мхарде рассказал о жестких ударах боевиков по населению Сирии

Житель сирийского города Мхарде Юсеф Скаф стал свидетелем обстрела и сообщил об увиденном корреспонденту Федерального агентства новостей. Ранее СМИ писало, что за последний месяц Мхарде обстреливали по меньшей мере девять раз.

По словам местного жителя, 29 июня вечером он сидел рядом с домом, перед которым упала ракета. В этот момент играли дети, а на соседней улице прогремел взрыв. Люди начали бросаться в укрытия, однако многие не успели спрятаться. Вторая ракета упала прямо перед домом, где находились дети. Из-за взрыва обрушился подвал дома, в котором, к счастью, никого не оказалось.

В результате атаки несколько детей получили легкие осколочные ранения. Ракеты, выпущенные в тот день террористами, были изготовлены в кустарных условиях. Они имели невысокую мощность.

По словам Юсефа, погром устроили боевики из «Джейш Аль-Иззы». Эта организация связана с запрещенной в России группировкой «Джебхат ан-Нусрой».

Местные жители считают, что боевики устраивают систематические обстрелы, чтобы граждане не смогли помогать и поддерживать правительственные войска САР, которые приступили к освобождению северных районов Хамы.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им Г.В. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, некоторые напрасно назвали происходящее в Сирии религиозной войной. Религия — это лишь инструмент, которым радикалы пользуются, чтобы объявить «неверными» не только христиан, но и мусульман, считает эксперт.