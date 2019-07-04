Встреча Путина и Франциска — акт смелости папы Римского

В четверг, 4 июня, президент РФ Владимир Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским Франциском. С последним папой глава российского государства встречается уже в третий раз, понтифик принимал президента России в Ватикане в ноябре 2013 года и в июне 2015 года.

Однако это не первый глава Святого Престола, которого во времена президентства навещал Путин. После установления дипломатических отношений между РФ и Ватиканом он в 2000 и 2003 годах встречался с папой Иоанном Павлом II, в 2007 году провел встречу с папой Бенедиктом XVI.

К приезду российского президента в Риме, где находится государство-город Ватикан, готовились очень тщательно. Улицы здесь очищали от мусора настолько усердно, что вице-спикер нижней палаты парламента Италии Мара Карфанья предложила чаще приглашать в Италию глав других государств, чтобы поддерживать столицу в чистоте.

На президентском лимузине «Аурус» Путин сразу после посадки в Риме прибыл к официальной резиденции папы в Ватикане — Апостольскому дворцу. Там российского лидера встретили первые лица государства, представители прессы и швейцарская гвардия. После, Путина проводили в кабинет к главе Святого Престола, где он приветствовал президента РФ на немецком языке, пожимая руку. После того, как журналисты сделали несколько кадров встречи, Путин и Франциск остались за закрытыми дверьми в кабинете папы. Их беседа продлилась порядка 50 минут. Известно, что стороны обсудили ситуацию в Сирии, на Украине и в Венесуэле.

«В ходе беседы затрагивались некоторые значимые вопросы жизни Римско-католической церкви в России, а также острые вопросы международной политики, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине», — сказано в официальном заявлении Службы печати Ватикана.

Также подчеркивается, что разговор прошел в дружественной обстановке, а беседа глав государств была сердечной. Также российский президент и Франциск обменялись подарками.

После встречи с папой в Ватикане Путин провел также переговоры с местным госсекретарем (главой правительства) кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами (глава МИД) монсеньером Полом Ричардом Галлахером.

Позитивно состоявшуюся встречу оценивают не только в Ватикане. Российский эксперт, завкафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта заявил в комментарии ИА «Политика сегодня», что отношения со Святым Престолом Москва всегда старается поддерживать как можно более дружественные. Он напомнил, что Ватикан — особое образование, которое одновременно является государством и центром мирового католичества.

«Дело в том, что наша страна после распада Советского Союза вернула социальную значимость религии, прежде всего традиционной для России — христианства в виде православия, а также ислам. Религия сейчас играет большую роль в мировой политике. И не только какие-то радикальные движения, использующие лозунги ислама. Но есть политические партии в ряде стран, связанные с религией, и государственные религии в ряде стран, в той же Великобритании», — напомнил эксперт.

Как и встретившиеся сегодня Путин и Франциск, политолог вспомнил об Украине, где последние два года наблюдались попытки разрушить единство православных церквей в виде Киевского и Московского патриархата.

«Надо сказать, что Ватикан занял сдержанную позицию и инициативу Порошенко не стал поддерживать ввиду авантюристичности этих шагов», — отметил он.

По мнению собеседника агентства, встреча с Путиным — акт смелости понтифика, если учитывать сложившуюся сегодня в мире недружелюбную обстановку.