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17:13   4 Июля 2019
Россия

Захарова назвала запрет на въезд властям Сербии в Косово юридически ничтожным

Захарова назвала запрет на въезд властям Сербии в Косово юридически ничтожным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запрет на въезд в самопровозглашенный Косово официальным лицам Сербии «юридически ничтожным». Об этом она заявила 4 июля на брифинге, передает в четверг ТАСС. 

Захарова отметила, что Россия исходит из неизменной позиции в отношении территориальной целостности и суверенитета Сербии, а также мирного регулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 1244. 

«Считаем попытки введения подобных запретов, в теории или на практике, абсолютно юридически бессмысленными, ничтожными и не способствующими мирному решению имеющихся проблем», — прокомментировала она. 

Ранее стало известно о решении властей самопровоглашенного Косова о запрете на въезд на территорию края всем официальным лицам из Сербии. Как объяснил пресс-секретарь министра иностранных дел Косова Йетлир Зуберай, такая мера вызвана «гибридными угрозами», которые поступают со стороны Сербии в отношении Косова, а также регулярной пропагандой и фальшивыми новостями о крае и его населении. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #захарова #политика #косово #общество

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